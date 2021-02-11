Источник: глава оргкомитета «Токио-2020» подаст в отставку после сексистских высказываний

Глава оргкомитета Олимпийских игр в Токио Есиро Мори подаст в отставку из-за скандала вокруг сделанных им сексистских высказываний, сообщает 11 февраля телеканал «Фудзи».

По данным источника, заявление об отставке будет рассматриваться в пятницу, 12 февраля, во время заседания исполнительного совета оргкомитета летней Олимпиады.

4 февраля Мори публично извинился за сказанное, однако мировая общественность и спонсоры Игр по-прежнему недовольны словами чиновника.

Во время заседания оргкомитета Олимпийских игр — 2020 Мори указал на то, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к тому, что заседания длятся гораздо дольше, так как женщины подолгу выступают и каждая из них считает необходимым что-то сказать.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год. Теперь они планируются на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Предстоящие соревнования назвали «Токио-2020». Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.