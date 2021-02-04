В Белом доме перепутали летнюю Олимпиаду в Токио и зимние Игры в Пекине
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки во время официального брифинга с представителями СМИ 3 февраля заявила о «неизменной позиции США по зимним Играм-2022 в Пекине».
Это ввело в заблуждение всех присутствующих, потому что никто не понял, что имелось ввиду: угрозу COVID-19 для американских спортсменов или тему бойкота соревнований в Китае.
2 февраля в Японии были опубликованы правила для международных федераций, которые касаются коронасирусного протокола. Однако четкого ответа на вопрос о том, должна ли быть обязательная вакцинация перед Олимпийскими играми, в нем нет.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год. Теперь Олимпиада запланирована на 23 июля-8 августа 2021 года. Предстоящие соревнования назвали «Токио-2020».
Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.
Дополнительная информация:
https://rsport.ria.ru/20210204/olimpiada-1595955557.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю