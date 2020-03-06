Спортивные федерации обсудили возможность проведения Олимпиады-2020 в Токио без зрителей

Спортивные федерации во время телефонной конференции со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) обсуждали проведение Олимпиады в Токио без болельщиков, сообщает New York Times.

Такой вариант рассматривают из-за вспышки коронавируса. Ранее сообщалось, что организаторы Олимпиады могут перенести проведение Игр на конец года.

На данный момент во всем мире коронавирусом заболело 98 тысяч человек, 3 383 человека умерло, более 55 тысяч выздоровели.

Олимпиада-2020 должна пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.