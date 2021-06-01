Состав российской олимпийской команды назовут в начале июля

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал дату, когда будет определен окончательный состав национальной команды на Игры в Токио.

«1 июля состоится заседание исполкома ОКР, на котором будет утвержден окончательный состав олимпийской команды. А предположительно 4 июля мы собираемся провести традиционный Всероссийский Олимпийский день, одним из лейтмотивов которого будут проводы спортсменов в Японию», — сказал Поздняков.

Напомним, что летняя Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 8 августа.

(Антон Бабошин)