Состав российской олимпийской команды назовут в начале июля
12:02
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал дату, когда будет определен окончательный состав национальной команды на Игры в Токио.
«1 июля состоится заседание исполкома ОКР, на котором будет утвержден окончательный состав олимпийской команды. А предположительно 4 июля мы собираемся провести традиционный Всероссийский Олимпийский день, одним из лейтмотивов которого будут проводы спортсменов в Японию», — сказал Поздняков.
Напомним, что летняя Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 8 августа.
(Антон Бабошин)
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