Поздняков: «Акклиматизацию к Токио российские спортсмены пройдут на Дальнем Востоке»

Руководитель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о ходе подготовки национальной команде к Играм в Токио и возникающих на этом пути сложностях.

«За последнее время мы провели более 20 встреч с руководителями национальных федераций, чьи представители будут стартовать в Токио. Конечно, существуют различные трудности. Основная — большинство команд, которые планировали провести заключительный этап подготовки к Играм непосредственно в Японии, сейчас вынуждены переносить створы обратно в Россию. Благо у нас есть Дальний Восток, близкий по часовым поясам к Токио. Это дает возможность акклиматизироваться — мы задействуем Владивосток, Хабаровск, Улан-Удэ, Комсомольск-на-Амуре.

Кроме того, есть вопросы по нехватке аккредитаций, в свете того что оргкомитет старается максимально ограничить состав делегаций. Но мы гибко подходим к этому вопросу. Уверен, все в итоге останутся довольны, в том числе и условиями на месте. Сейчас штаб нашей команды уже сформирован, и скоро начнется работа по отправке грузов", — сказал Поздняков.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио стартуют 24 июля. Также сегодня Поздняков назвал дату, когда будет определен окончательный состав национальной команды на Игры в Токио.

(Антон Бабошин)