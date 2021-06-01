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45-летняя Чусовитина намерена завоевать медаль Олимпийских игр в Токио

11:36
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45-летняя гимнастка Оксана Чусовитина заявила, что намерена завоевать медаль Олимпийских игр в Токио.

«Цель подняться на пьедестал существует до сих пор. Я очень серьёзно готовлю опорный прыжок, его сложность ничем не отличается от сложности прыжков тех девочек, которые выступали в финале чемпионата мира в Штутгарте и выступают сейчас, так что, считаю, бороться за медаль вполне реально. Не имея цели, очень сложно идти вперёд. Хотя мне никогда не требовалась какая-то дополнительная мотивация. Просто нравится то, чем я занимаюсь», — цитирует Чусовитину RT.

Чусовитина является единственной в истории гимнасткой, принимавшей участие в семи Олимпиадах, начиная с 1992 года. Она выступала за сборные СССР, СНГ, Германии и Узбекистана.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/868139-chusovitina-oi-tokio-cel

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