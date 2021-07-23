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Михайлов и Великая поделились эмоциями от роли знаменосцев на открытии Олимпиады в Токио

15:45
Команда России на церемонии открытия Олимпиады в Токио. Фото AFP
Команда России на церемонии открытия Олимпиады в Токио. Фото AFP
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Волейболист Максим Михайлов и саблистка Софья Великая поделились впечатлениями от своих ролей знаменосцев на церемонии открытия Олимпиады в Токио.

«Это был очень волнительный момент. Мы долго шли, видели спортсменов из разных стран, все нас поддерживали. Когда мы выходили, я испытала такое волнение... Такого еще не испытывала. Очень рада, что в моей жизни был такой яркий момент, что я несла флаг нашей страны», — сказала Великая в эфире Первого канала.

«Несмотря на то, что стадион пустой, атмосфера и праздник спорта чувствуется и на подходе к стадиону, и внутри. Открытие удалось, нам все нравится, мы рады. Флаг оказался не очень тяжелым, мы справились. Софья мне помогла, мы распределили нагрузку», — добавил Михайлов.

«Максим бы без меня не справился, — отметила Великая. — Тут был небольшой доджик, мы переживали, что погода испортится, но все прошло хорошо. Болельщики, друзья, близкие, все, кто любят спорт — поддержите нас! Мы — вместе, мы победим!»

Сегодня, 23 июля проходит церемония открытия Олимпийских игр в Токио. Соревнования будут длиться до 8 августа. Команда спортсменов из России приняла участие в параде спортсменов, выйдя на арену 77-й по счету.

В Токио сборная России выступает как команда ОКР под флагом национального олимпийского комитета. В конце 2020 года CAS вынес решение о том, что Россия на два года лишилась возможности проводить крупные старты, а спортсмены будут выступать без национального флага на всех чемпионатах мира, а также на Олимпиадах в Токио и Пекине.

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Иван Торопцев все материалы автора

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