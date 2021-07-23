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«Горжусь своими олимпийскими воспоминаниями». Шарапова вспомнила свое участие в Олимпиаде

15:32

Российская теннисистка Мария Шарапова во время церемонии открытия Олимпиады в Токио вспомнила о своем участии в Олимпийских играх.

Шарапова, которая уже завершила карьеру, выиграла серебряную медаль Олимпиады-2012 в Лондоне, а также приняла участие в Олимпийских играх в Сочи в качестве корреспондента.

— Горжусь своими олимпийскими воспоминаниями. Моменты в Сочи с моей семьей навсегда останутся в моем сердце, — написала Шарапова в Twitter после выхода российских спортсменов на церемонии открытия. Теннисистка также приложила свои фотографии с Олимпиад.

Напомним, сегодня проходит церемония открытия Олимпиады в Токио. «СЭ» ведет трансляцию мероприятия.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Изначально Игры должны были пройти летом 2020 года, но соревнования были перенесены из-за пандемии коронавируса.

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