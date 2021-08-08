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Сборная России в Токио показала третий результат по количеству выигранных медалей в истории Олимпиад

11:07
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Сборная России завоевала на Олимпиаде в Токио 71 медаль (20 золотых, 28 серебряных, 23 бронзовые). Это третий результат в истории национальной команды.

Больше медалей сборная России завоевала только на Олимпиаде-2000 в Сиднее и на Играх-2004 в Афинах.

В Сиднее было завовано 89 (32-28-29) медалей, а в Афинах 90 (28-26-36).

В Токио сборная России заняла итоговое пятое место по количеству золотых наград. Впереди США (113 медалей, 39-41-33), Китая (88 медалей, 38-32-18), Япония (58, 27-14-17) и Великобритания (65, 22-21-22).

По общему количеству Россия на третьем месте.

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