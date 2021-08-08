Поздняков: «На Олимпиаде в Токио могли побороться и за третье место»

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поделился ожиданиями от следующей Олимпиады в Париже. По его словам, у команды есть перспективы.

— Мы ставим себе цель стараться побеждать во всех дисциплинах, — отметил Поздняков. — До Парижа еще 3 года, в течение этих 3 лет еще пройдут ряд соревнований и в соответствии с ними можно говорить о прогнозах по выступлениям в Париже. Хочется выступать лучше, но борьбу с хозяинами ОИ мы навязали. Если бы не ряд обстоятельств, то могли бы побороться и за 3 место.

У нас есть лидеры. Безусловными лидерами нашей команды являются борцы, которые заработали 8 медалей, из которых 4 золотых. Безусловными лидерами являлись наши фехтовальщики и стрелки. Также успешно выступили наши мастера по тхэквондо. Выиграли по две медали гимнасты и плавание. Синхронное плавание подтвердило свой высочайший класс.

По серебряным медалям у нас есть большой потенциал, чтобы сделать шаг вперед. У спортсменов будет шанс реабилитироваться в Париже.

Мне абсолютно не обидно за тех людей, которые выступали на аренах Токио. Эти люди воплотили свою олимпийскую мечту в Токио. Слово обидно не пременимо этим героям спорта.