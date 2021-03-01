Сборная Казахстана стала соперником российских гандболисток в отборе к Олимпиаде в Токио

Женская сборная Казахстана по гандболу будет одним из соперников команды из России в отборочном турнире Олимпийских игр в Токио, сообщает 1 марта сайт Международной федерации гандбола.

Казахстанская команда заменит сборную Китая, которая снялась с турнира из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Турнир с участием команд России, Сербии, Казахстана и Венгрии пройдет 19-21 марта в Венгрии. Путевки на Игры завоюют две лучшие команды.

На место в другом квартете, матчи которого пройдут в Подгорице, претендовали сборные Гонконга и Таиланда. Но первая отказалась от участия в квалификации, а вторая не ответила на приглашение IHF в установленные сроки. Таким образом, в третьей отборочной группе выступят гандболистки из Черногории, Норвегии и Румынии.