Вакцинация спортсменов сборных начнется в России в ближайшее время

В ближайшее время будет проводиться всеобщая вакцинация спортсменов от коронавирусной инфекции, информирует ТАСС.

Директор центра спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Андрей Жолинский в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1» заявил, что это позволит избежать срыва подготовки к Олимпийским играм.

Ранее сообщалось, что Министерство спорта России и ФМБА прорабатывают вопрос о вакцинации спортсменов сборных страны, которая будет носить добровольный характер.

Олимпиада-2020 в Токио была перенесена из-за пандемии и должна пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.