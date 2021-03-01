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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Вакцинация спортсменов сборных начнется в России в ближайшее время

21:32
в ближайшее время начнется вакцинация спортсменов сборных. Фото AFP
в ближайшее время начнется вакцинация спортсменов сборных. Фото AFP

В ближайшее время будет проводиться всеобщая вакцинация спортсменов от коронавирусной инфекции, информирует ТАСС.

Директор центра спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Андрей Жолинский в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1» заявил, что это позволит избежать срыва подготовки к Олимпийским играм.

Ранее сообщалось, что Министерство спорта России и ФМБА прорабатывают вопрос о вакцинации спортсменов сборных страны, которая будет носить добровольный характер.

Олимпиада-2020 в Токио была перенесена из-за пандемии и должна пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10809547

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