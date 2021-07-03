Германия и Бразилия сыграют в финале отборочного турнира Олимпиады

Сборные Германии и Бразилии сыграют друг с другом в финале отборочного турнира мужских баскетбольных соревнований летней Олимпиады в Токио (Япония).

В полуфинале Бразилия обыграла Мексику (102:74), а Германия — Хорватию (86:76). В группе немцы ранее обыграли сборную России (69:67), которая прекратила борьбу за путевку на Игры.

В рамках отбора состоятся четыре финальных матча, победители которых сыграют на Олимпиаде. На данный момент известны две пары — Бразилия — Германия и Италия — Сербия.

Олимпиада. Отборочный турнир

1/2 финала

Италия — Доминиканская Республика — 79:59 (22:14, 20:16, 24:8, 13:21)

Бразилия — Мексика — 102:74 (24:18, 29:24, 27:15, 22:17)

Словения — Венесуэла — 98:70 (26:21, 22:20, 23:14, 27:15)

Сербия — Пуэрто-Рико — 102:84 (28:26, 23:14, 28:28, 23:16)

Германия — Хорватия — 86:76 (19:23, 24:22, 13:18, 30:13)

3 июля.