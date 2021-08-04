Саутин высказался о неудаче прыгуна Никиты Шлейхера на Олимпиаде
Пятикратный чемпион мира и обладатель восьми олимпийских медалей Дмитрий Саутин высказался о неудаче прыгуна в воду Никиты Шмейхеля на Олимпиаде в Токио (Япония).
Шмейхель на Играх в Токио не смог выиграть ни одной медали.
«Это происходит от нервов, от недостатка концентрации, от того, что спортсмен психологически не настроен нужным образом. У Никиты ведь уже случалось подобное в этом сезоне — на Кубке мира.
Спортсмен не справляется с напряжением крупных стартов. Другого объяснения я найти не могу. Тем более, что не слишком хорошо знаю этого спортсмена, не видел его на сборах, не готов рассуждать о системе его подготовки», — цитирует Саутин RT.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/article/892518-sautin-shleiher-zaharov-pryzhki-olimpiada
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю