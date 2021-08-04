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Саутин высказался о неудаче прыгуна Никиты Шлейхера на Олимпиаде

14:04

Пятикратный чемпион мира и обладатель восьми олимпийских медалей Дмитрий Саутин высказался о неудаче прыгуна в воду Никиты Шмейхеля на Олимпиаде в Токио (Япония).

Шмейхель на Играх в Токио не смог выиграть ни одной медали.

«Это происходит от нервов, от недостатка концентрации, от того, что спортсмен психологически не настроен нужным образом. У Никиты ведь уже случалось подобное в этом сезоне — на Кубке мира.

Спортсмен не справляется с напряжением крупных стартов. Другого объяснения я найти не могу. Тем более, что не слишком хорошо знаю этого спортсмена, не видел его на сборах, не готов рассуждать о системе его подготовки», — цитирует Саутин RT.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/article/892518-sautin-shleiher-zaharov-pryzhki-olimpiada

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Виктория Кравченко все материалы автора

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