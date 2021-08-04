ОКР возьмет на себя страховые расходы по травмам российских спортсменов на Олимпиаде
13:08
Олимпийский комитет России (ОКР) возьмет на себя страховые расходы в случае травм или болезней спортсменов сборной России на Олимпиаде в Токио.
«ОКР берет на себя страховые расходы. Для того, чтобы они были выплачены, спортсмен должен собрать и оформить необходимые бумаги. Это стандартная процедура», — сказал собеседник ТАСС.
Уже два российских легкоатлета снялись с Олимпиады из-за травм, полученных на Играх.
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