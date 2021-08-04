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ОКР возьмет на себя страховые расходы по травмам российских спортсменов на Олимпиаде

13:08

Олимпийский комитет России (ОКР) возьмет на себя страховые расходы в случае травм или болезней спортсменов сборной России на Олимпиаде в Токио.

«ОКР берет на себя страховые расходы. Для того, чтобы они были выплачены, спортсмен должен собрать и оформить необходимые бумаги. Это стандартная процедура», — сказал собеседник ТАСС.

Уже два российских легкоатлета снялись с Олимпиады из-за травм, полученных на Играх.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12054477

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Виктория Кравченко все материалы автора

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