ОКР возьмет на себя страховые расходы по травмам российских спортсменов на Олимпиаде

Олимпийский комитет России (ОКР) возьмет на себя страховые расходы в случае травм или болезней спортсменов сборной России на Олимпиаде в Токио.

«ОКР берет на себя страховые расходы. Для того, чтобы они были выплачены, спортсмен должен собрать и оформить необходимые бумаги. Это стандартная процедура», — сказал собеседник ТАСС.

Уже два российских легкоатлета снялись с Олимпиады из-за травм, полученных на Играх.