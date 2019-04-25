Олимпийская чемпионка в стрельбе из спортивного пистолета Нино Салуквадзе отобралась на Олимпийские игры-2020 в Токио, сообщает пресс-служба Международной федерации спортивной стрельбы.

50-летняя Салуквадзе завоевала лицензию на Игры-2020 в Токио, заняв пятое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на этапе Кубка мира в Пекине.

Грузинка принимала участие в восьми Олимпиадах подряд с 1988 года. На своих дебютных Играх в Сеуле-1988 Салуквадзе завоевала золото и серебро. Также она является шестикратной чемпионкой мира.

Ранее ни одна женщина не выступала на девяти Олимпиадах.