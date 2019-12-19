РУСАДА не согласилось с санкциями ВАДА. Дело будет передано в Спортивный арбитражный суд

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), дело должно быть передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, сообщает ТАСС. Решение было принято на заседании наблюдательного совета в московском офисе РУСАДА.

Напомним, 9 декабря исполком ВАДА принял рекомендации комитета по соответствию в отношении России. Они включают в себя признание Российского антидопингового агентства несоответствующим требованиям Всемирного антидопингового кодекса и ряд санкций в отношении российской стороны. В их числе 4-летний запрет на участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и проведение в стране крупных спортивных турниров. До крупнейших международных соревнований могут быть допущены только те спортсмены, которые никоим образом не связаны с нарушением антидопинговых правил.