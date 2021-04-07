Российский пловец Морозов заявил, что сборная США на Олимпиаде в Токио будет бояться Россию

Российский пловец Владимир Морозов после завершения заплыва 100 метров вольным стилем на чемпионате России по плаванию 2021 года в Казани рассказал о своих ощущениях на турнире и мыслях перед Олимпиадой в Токио. Казанский чемпионат страны имеет статус отборочного старта на ОИ в Японии. Морозов вошел в состав эстафетной команды 4х100, так как занял в заплыве четвертое место.

«Задача-минимум попасть в кролевую эстафету выполнена. Чувствуем, что нас уже начинают бояться американцы, — сказал Морозов. — Слышал, Андрей Минаков говорит об этом, и я с ним согласен. Посмотрим, конечно, как они отплавают, может, мы потом будем бояться. Но наши результаты очень радуют, давно в России таких результатов не было. Можно сравнивать, например, с Олимпиадой в Лондоне, где мы стали третьими. Думаю, связано это с тем, что подросло новое молодое поколение.

Сумасшедший по скорости заплыв, тяжелее всего было ждать. Первый финал в пятый день соревнований, когда половина команды уже отобралась в сборную. И вот я, наконец-то, тоже отобрался. Впереди еще основная моя дистанция, 50 метров вольным стилем, посмотрим, что будет там. Психологически тяжело, карантин, коронавирус. Полгода без плавания, да и по длинной воде давно очень не стартовали. Так что надо постепенно набирать форму".

Победителем на дистанции 100 метров вольным стилем стал Климент Колесников, второе место занял Владимир Морозов, третьим стал Владислав Гринев.

(Рустам Имамов)