Тренер сборной России рассчитывает на медали на Олимпиаде в Токио

Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо в интервью «Известиям» поделился ожиданиями от Олимпиады в Токио. Через три месяца команда отправится на Игры в Японию.

«Все хотят выигрывать медали. И я — не исключение. Всегда говорю и буду говорить, что у нас максимальные цели, но мы не одни такие. Конкуренция в мировом волейболе сейчас такая, что очень много сборных может претендовать на большие победы. Поэтому наши шансы зависят от того, как мы будем готовы к Играм в Токио. Посмотрим, какие игроки у нас там будут, какой состав мы сможем собрать. А также — насколько удастся подвести игроков в хорошей форме к Олимпиаде. Нам сначала надо доиграть чемпионат России, где увидим, кто из российских волейболистов сейчас достоин быть в сборной. А уже потом сосредоточимся целиком на мыслях о Токио», — сказал Саммелвуо.