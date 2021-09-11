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Путин назвал слагаемые успеха российских олимпийцев

15:21
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Президент России Владимир Путин в ходе общения с победителями и призерами Олимпиады в Токио подчеркнул: триумфальная история российских атлетов свидетельствует о том, что нет ничего невозможного. По его словам, вера в себя и трудолюбие обеспечивают победы.

«Славная, триумфальная история многих поколений наших выдающихся атлетов доказывает: ничего невозможного нет. Главное — трудиться и обязательно верить в себя. Трудолюбие, талант, вера в себя, вера в страну, которая за вами стоит, у вас есть — я это очень хорошо знаю», — приводит сайт Кремля слова Путина.

«Следующих стартов ждать недолго. Всего через несколько месяцев на арены зимней Олимпиады в Пекине выйдут ваши товарищи — «зимники», зимняя сборная. А менее чем через три года многие из вас вновь встретятся со своими соперниками в Париже, и вы, ваши товарищи, молодое поколение российских атлетов убедительно подтвердите — я в этом нисколько не сомневаюсь — своими победами в равной, честной, бескомпромиссной борьбе свой статус», — добавил глава государства.

Сегодня, 11 ссентября, Путин вручил государственные награды золотым медалистам Игр в Токио. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. Орденов были удостоены все золотые медалисты, а также взявшая серебро гимнастка Дина Аверина. На Олимпиаде сборная России заняла пятое место в общем медальном зачете, спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Дополнительная информация:

http://www.kremlin.ru/events/president/news/66660

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