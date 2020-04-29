Проведение Игр в Токио не зависит от разработки вакцины от коронавируса

Проведение летних Олимпийских игр в Токио не зависит от разработки вакцины против коронавирусной инфекции нового типа.

— Согласно совету, который был получен от Всемирной организации здравоохранения, мы должны продолжать подготовку к запланированной дате, и это не зависит от вакцины, — заявил глава координационной комиссии Международного олимпийского комитета Джон Коутс в интервью Reuters. — Было бы неплохо иметь вакцину. Но мы, как и прежде, будем продолжать руководствоваться рекомендациями ВОЗ и органов здравоохранения Японии, потому что здоровье и благополучие спортсменов и других участников Игр является приоритетом номер один.

Игры-2020 в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. Соревнования были перенесены из-за пандемии коронавируса.

По данным местного минздрава, в Японии зарегистрировано 14 607 случаев заболевания коронавирусом. Жертвами опасного заболевания стали 426 японцев. Режим ЧС, введенный изначально только в семи префектурах, распространен на всю страну.