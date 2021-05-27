Президент МОК Томас Бах привился от коронавируса

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах привился от коронавируса.

«Во главе всех антиковидных правил — возможность привиться от коронавируса, — цитирует ТАСС Баха. — Это увеличит не только вашу безопасность, но и тех, кто вас окружает, — коллег и жителей Японии. Пожалуйста, если у вас есть возможность, сделайте это. Ваши национальные комитеты, с которыми мы работаем по этому вопросу, вам помогут».

МОК призвал спортсменов пройти вакцинацию от коронавируса перед началом Олимпийских игр в Токио.

«Могу вам сказать, что я сделал два укола и, как вы видите, нахожусь в хорошей форме», — обратился Бах к спортсменам во время Международного форума спортсменов.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Их проведение было отложено на год в связи с пандемией коронавируса.