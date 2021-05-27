Денис Мацуев представил ОКР четыре варианта музыки Чайковского вместо российского гимна

Народный артист РФ Денис Мацуев представил ОКР четыре варианта исполнения музыкального фрагмента из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского для Олимпиады.

«Я свой пласт работы выполнил, слово за ОКР и Международным олимпийским комитетом (МОК), — приводит ТАСС слова Мацуева. — Я представил четыре варианта, насколько это возможно было купировать великую музыку Чайковского. Если бы Петр Ильич знал, что это будет гимн России, он бы сам сделал версию на 1,5 минуты. Нужен был намек, чтобы гимн был законченным, я постарался это сделать, но самая гениальная музыка не заменит гимн страны».

Мацуев отметил, что на чемпионате мира по хоккею звучит не его версия.

Напомним, что МОК и Международный паралимпийский комитет утвердили музыку Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио в 2021 году и в Пекине в 2022 году. Мацуев согласился помочь ОКР адаптировать фрагмент из Первого концерта для его использования на протокольных мероприятиях олимпийской команды России. Он же будет использоваться сборными России на чемпионатах мира, поскольку двухлетние санкции ВАДА распространяются и на эти турниры.