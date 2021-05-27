Глава МОК Бах уверен в безопасности проведения Олимпиады в Токио в условиях пандемии

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что пандемия коронавируса не помешает провести в Токио Олимпийские игры.

«Как мы уже не раз отмечали, по уровню готовности Токио — лучшая из олимпийских столиц, — цитирует ТАСС Баха. — она учитывает как прошлый опыт спортсменов, так и нынешний, с которым, к сожалению, столкнулись спортсмены во время пандемии. Могу заверить, что соревнования могут быть и будут проведены в условиях безопасности с полным уважением к спортсменам и жителям Японии».

Глава МОК уверен, что и участники Олимпиады, и жители Японии будут находиться в безопасности.

«Президент организационного комитета «Токио-2020» [Сэйко Хасимото] - участница семи Олимпийских игр, что должно давать всем нам уверенность в том, что спортсмены и жители Японии будут чувствовать себя комфортно. И по этой причине я еще раз хочу обратить внимание на важность вакцинации», — сказал Бах во время Международного форума спортсменов.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа. В последнее время в Японии все чаще звучат призывы к отмене Игр в связи с пандемией коронавируса. На этой неделе против их проведения выступила японская газета «Асахи», которая является официальным партнером Олимпиады.