Премьер Японии считает, что Олимпиаду в Токио провести будет нельзя, если не одолеть пандемию коронавируса

Японские власти не исключают того, что в стране придется ужесточить карантин. Режим чрезвычайной ситуации в Японии был введен 8 апреля.

— Нам необходимо рассмотреть возможность новых мер, если существующих мер и законодательной базы недостаточно для полного завершения, — цитирует премьера страны Синдзо Абэ Nikkan Sports.

Также Абэ считает, что Олимпиаду в 2021 году в Токио провести будет нельзя, если не одолеть пандемию коронавируса. Игры-2020 в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. Соревнования были перенесены из-за пандемии коронавируса.

По данным местного минздрава, в Японии зарегистрировано 14 607 случаев заболевания коронавирусом. Жертвами опасного заболевания стали 426 японцев. Режим ЧС, введенный изначально только в семи префектурах, распространен на всю страну.