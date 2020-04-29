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Премьер Японии считает, что Олимпиаду в Токио провести будет нельзя, если не одолеть пандемию коронавируса

12:02
Олимпиада в Токио находится под угрозой. Фото Reuters
Олимпиада в Токио находится под угрозой. Фото Reuters
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Японские власти не исключают того, что в стране придется ужесточить карантин. Режим чрезвычайной ситуации в Японии был введен 8 апреля.

— Нам необходимо рассмотреть возможность новых мер, если существующих мер и законодательной базы недостаточно для полного завершения, — цитирует премьера страны Синдзо Абэ Nikkan Sports.

Также Абэ считает, что Олимпиаду в 2021 году в Токио провести будет нельзя, если не одолеть пандемию коронавируса. Игры-2020 в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. Соревнования были перенесены из-за пандемии коронавируса.

По данным местного минздрава, в Японии зарегистрировано 14 607 случаев заболевания коронавирусом. Жертвами опасного заболевания стали 426 японцев. Режим ЧС, введенный изначально только в семи префектурах, распространен на всю страну.

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