Получают угрозы и скрывают место жительства в США. Фото из дома семьи информаторов ВАДА по России

33-летняя Юлия Степанова когда-то была бегуньей на средние дистанции в сборной России. Ее муж, 37-летний Виталий, работал в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА). Степановы были информаторами, которые перед летними Олимпийскими играми 2016 года первыми разоблачили российскую программу допинга, получившую распространение в разных видах спорта.

Эти действия Степановых проложили дорогу для разоблачений со стороны Григория Родченкова, бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории.

На данный момент, сменив место жительства как минимум шесть раз после отъезда из России в США, Степановы живут без гражданства в каком-то подвешенном состоянии. Они сотрудничают с органами, расследующими мошенничество и преступный сговор, связанные с допингом в России.

Все фото и материал о семье Степановых — в The New York Times