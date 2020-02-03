Паралимпиец Асташов работает курьером по доставке еды, чтобы заработать деньги на поездку на Паралимпийские игры-2020 в Токио

Российский паралимпиец Михаил Асташов работает курьером в одном из российских сервисов по доставке еды, чтобы заработать деньги на поездку на Паралимпийские игры-2020 в Токио, информирует телеграм-канал Мутко против.

Сообщается, что местное министерство спорта не оказало спортсмену финансовой поддержки. Асташов выступает в паратриатлоне. В 2019 году он стал чемпионом России и обладателем золотой медали на Кубке мира в классе PTS-2 для спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата.

Летние Паралимпийские игры-2020 пройдут в Токио с 25 августа по 6 сентября.