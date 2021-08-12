Олимпийской чемпионке заменят золотую медаль после того, как ее награду укусил мэр Нагои
15:40
Игрок женской сборной Японии по софтболу Миу Гото, ставшая чемпионкой Олимпиады в Токио, получит новую золотую медаль, информирует Reuters.
Причиной замены награды стал поступок мэра города Нагоя Такаси Кавамуры, который во время торжественной церемонии в честь 20-летней спортсменки на сцене снял маску, надел на себя золотую медаль и укусил ее.
Кроме того, мэр также позволил себе сексистские высказывания в адрес девушки. Например, он спросил, можно ли ей вступать в романтические отношения.
В итоге, на мэра Нагои поступило более 7 тысяч жалоб с обвинениями не только в нарушении коронавирусных правил, но и в домогательствах.
Кавамура уже принес извинения за произошедшее. Он также выразил готовность возместить деньги за новую золотую медаль.
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