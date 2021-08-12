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Клебо оценил выступление норвежцев на Олимпиаде в Токио

16:41
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался по поводу выступления соотечественников на Олимпийских играх в Токио.

«Впечатлен подвигами Карстена Вархольма и Якоба Ингебригтсена. Очень удивил меня наш триатлонист Кристиан Блюмменфельт. Золото Кристиана Серума и Андерса Моля в пляжном волейболе вызвало еще больше впечатлений. Все они очень сильно выступили. Прямо сейчас у Норвегии великие чемпионы: Эрлинг Холанд в футболе, Каспер Рууд в теннисе и Виктор Ховланд в гольфе», — цитирует Клебо Ski Nordique.

Сборная Норвегии на Олимпиаде в Токио заняла 20-е место в медальном зачете.

Дополнительная информация:

https://www.ski-nordique.net/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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