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«Можно надеть на них толстовки в стиле Шрека и шляпу в виде лобстера». Британский комик пошутил над санкциями МОК против России

15:10

Британский комик и телеведущий Джон Оливер пошутил по поводу санкций в отношении российских спортсменов и запрета выступать на международных соревнованих под национальной символикой.

По его мнению, санкции не выдерживают никакой критики, так как россиянам разрешили использовать наименование, а также экипировку, в которых четко видна принадлежность к России.

На Олимпиаде в Токио Россия выступала под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee). Также нельзя было использовать российский флаг и гимн.

«Название России нельзя назвать запрещенным, потому что они все равно соревновались как Russian Olympic Committee, не так ли? — приводит слова Оливера Independent. — Тогда можно сказать, что такой монстр, как Харви Вайнштейн, не имеет никакого отношения к The Weinstein Company».

«Ведь совершенно очевидно, что заставить Россию выступать под этим якобы нейтральным флагом и в этой униформе не являлось наказанием, так как ни флаг, ни униформа не были нейтральными.

Поэтому следует извлечь урок, чтобы в следующий раз при возникновении подобной проблемы отсраненные страны обозначались более четко. Например, вместо костюма, стилизованного под флаг, можно надеть на них толстовки в стиле Шрека, эмодзи-тапочки и шляпу в виде лобстера", — добавил телеведущий.

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