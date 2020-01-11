Олимпийский комитет России подаст заявление в CAS о споре с ВАДА на следующей неделе

Олимпийский комитет России (ОКР) на следующей неделе уведомит Спортивный арбитражный суд (CAS) о споре со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) по делу о санкциях к российскому спорту, в котором он будет выступать в качестве третьей стороны, сообщает ТАСС.

— В ближайшее время мы уведомим CAS о вступлении в спор между ВАДА и РУСАДА в качестве третьего заинтересованного лица, — заявил глава ОКР Станислав Поздняков. — Это обязательно произойдет на следующей неделе. Адвокатов, которые будут защищать наши интересы, мы уже анонсировали. Все готово, остались технические детали.

Что касается доклада господина Баньки, то мы не услышали ничего нового о ситуации, по которой комментировать сейчас уже нечего. Все процедуры известны, все стороны воспользовались своими правами.

Исполком ВАДА 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и санкции в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит CAS.