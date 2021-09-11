Президент РФ Владимир Путин подвел итоги выступления российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

— Российские спортсмены выступили на Олимпиаде в Токио достойно, — приводит официальный сайт президента РФ слова Путина. — Понимаю, как это было непросто — все понимают, как это было непросто, вся страна — пожалуй, в отдельных моментах запредельно трудно. Это огромная физическая, эмоциональная нагрузка как в ходе подготовки, так и самих олимпийских стартов, и жесткие требования, вынужденные, но необходимые ограничения, связанные с эпидемией, — они тоже внесли свою лепту, эти трудности.



Не могу не вспомнить и известные, далекие, к сожалению, от спорта, политизированные решения в отношении нашей страны и нашей команды. Но, уважаемые друзья, вы выдержали всё, прошли через все эти испытания, сражались за спортивную честь России и, как я уже сказал, сражались достойно, подарили болельщикам, всем нам радость побед, ни с чем не сравнимое, объединяющее чувство гордости за Отечество.

Российские спортсмены заняли пятое место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио с 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми медалями. На соревнованиях россияне выступали без флага и гимна из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Согласно решению CAS, российские спортсмены не могут выступать на Олимпиадах, а также чемпионатах мира и Европы под флагом и использовать национальную символику до декабря 2022 года.