Олимпиада 2020 в Токио: расписание дня соревнований 24 июля

В первый соревновательный день Олимпийских игр 2020 в Токио будут разыграны 11 комплектов наград.

Большой анонс соревнований Олимпиады в субботу, 24 июля, в отдельном материале.

Онлайн-трансляция первого дня Игр — на этой странице.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе.

24 июля, суббота

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

02.30 Женщины. Пневматическая винтовка. 10 м. Квалификация

04.30 Женщины. Пневматическая винтовка. 10 м. Финал

06.30 Мужчины. Пневматический пистолет. 10 м. Квалификация

08.30 Мужчины. Пневматический пистолет. 10 м. Финал

БАДМИНТОН

03.00 Матчи группового турнира

12.00 Матчи группового турнира

ВОЛЕЙБОЛ

03.00 Мужчины. Групповой турнир. Италия — Канада

05.05 Мужчины. Групповой турнир. Бразилия — Тунис

08.20 Мужчины. Групповой турнир. РОССИЯ — Аргентина

10.25 Мужчины. Групповой турнир. Япония — Венесуэла

13.40 Мужчины. Групповой турнир. Польша — Иран

15.45 Мужчины. Групповой турнир. США — Франция

ГАНДБОЛ

03.00 Мужчины. Групповой турнир. Норвегия — Бразилия

05.00 Мужчины. Групповой турнир. Франция — Аргентина

08.15 Мужчины. Групповой турнир. Швеция — Бахрейн

10.15 Мужчины. Групповой турнир. Германия — Испания

13.30 Мужчины. Групповой турнир. Португалия — Египет

15.30 Мужчины. Групповой турнир. Дания — Япония

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

03.00 Матчи группового турнира

09.00 Матчи группового турнира

14.00 Матчи группового турнира

СОФТБОЛ

03.00 Женщины. Групповой турнир. Австралия — Канада

06.00 Женщины. Групповой турнир. США — Мексика

09.00 Женщины. Групповой турнир. Япония — Италия

ФЕХТОВАНИЕ

03.00 Женщины. Шпага. 1/32 финала

03.55 Мужчины. Сабля. 1/32 финала

04.50 Женщины. Шпага. 1/16 финала

05.45 Мужчины. Сабля. 1/16 финала

06.40 Женщины. Шпага. 1/8 финала

07.35 Мужчины. Сабля. 1/8 финала

08.30 Женщины. Шпага. 1/4 финала

09.25 Мужчины. Сабля. 1/4 финала

12.00 Женщины. Шпага. 1/2 финала

12.45 Мужчины. Сабля. 1/2 финала

13.30 Женщины. Шпага. Матчи за 3-е место

14.15 Мужчины. Сабля. Матчи за 3-е место

15.00 Женщины. Шпага. Финал

15.45 Мужчины. Сабля. Финал

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

03.30 Мужчины. Групповой турнир. Япония — Австралия

04.00 Мужчины. Групповой турнир. Новая Зеландия — Индия

05.45 Мужчины. Групповой турнир. Голландия — Бельгия

06.00 Мужчины. Групповой турнир. Аргентина — Испания

12.30 Мужчины. Групповой турнир. Великобритания — ЮАР

13.00 Мужчины. Групповой турнир. Канада — Германия

14.45 Женщины. Групповой турнир. Голландия — Индия

15.15 Женщины. Групповой турнир. Ирландия — ЮАР

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

03.30 Микст. Командное первенство. 1/8 финала

08.15 Микст. Командное первенство. 1/4 финала

Микст. Командное первенство. 1/2 финала

Микст. Командное первенство.

Матч за 3-е место

Микст. Командное первенство. Финал

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ

03.50 Женщины. Двойка распашная без рулевого. Предварительные заезды

04.20 Мужчины. Двойка распашная без рулевого. Предварительные заезды

04.50 Женщины. Двойка парная, легкий вес. Предварительные заезды

05.20 Мужчины. Двойка парная, легкий вес. Предварительные заезды

05.50 Женщины. Четверка распашная без рулевого. Предварительные заезды

06.10 Мужчины. Четверка распашная без рулевого. Предварительные заезды

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

04.00 Мужчины. Многоборье. Квалификация. Группа 1

08.30 Мужчины. Многоборье. Квалификация. Группа 2

13.30 Мужчины. Многоборье. Квалификация. Группа 3

ТХЭКВОНДО

04.00 Женщины, до 49 кг. 1/8 финала

04.15 Мужчины, до 58 кг. 1/8 финала

08.00 Женщины, до 49 кг. 1/4 финала

08.15 Мужчины, до 58 кг. 1/4 финала

10.00 Женщины, до 49 кг. 1/2 финала

10.15 Мужчины, до 58 кг. 1/2 финала

13.00 Женщины, до 49 кг. Утешительные поединки

13.15 Мужчины, до 58 кг. Утешительные поединки

14.00 Женщины, до 49 кг. Поединки за 3-е место

14.15 Мужчины, до 58 кг. Поединки за 3-е место

16.00 Женщины, до 49 кг. Финал

16.15 Мужчины, до 58 кг. Финал

БАСКЕТБОЛ

04.15 Женщины, 3х3. Групповой турнир

Мужчины, 3х3. Групповой турнир

08.00 Женщины, 3х3. Групповой турнир

Мужчины, 3х3. Групповой турнир

11.30 Женщины, 3х3. Групповой турнир

Мужчины, 3х3. Групповой турнир

15.00 Женщины, 3х3. Групповой турнир

Мужчины, 3х3. Групповой турнир

ДЗЮДО

04.30 Женщины, до 48 кг. Предварительный раунд, 1/4 финала

Мужчины, до 60 кг. Предварительный раунд, 1/4 финала

11.00 Женщины, до 48 кг. Утешительные поединки, 1/2 финала, поединки за 3-е место, финал

Мужчины, до 60 кг. Утешительные поединки, 1/2 финала, поединки за 3-е место, финал

БОКС

05.00 Женщины, до 57 кг. Мужчины, до 69 кг. Мужчины, до 81 кг. 1/16 финала

Мужчины, до 91 кг. 1/8 финала

11.00 Женщины, до 57 кг. Мужчины, до 69 кг. Мужчины, до 81 кг. 1/16 финала

Мужчины, до 91 кг. 1/8 финала

ВЕЛОСПОРТ

05.00 Мужчины. Шоссе. Групповая гонка

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

07.50 Женщины, до 49 кг. Финал

ВОДНОЕ ПОЛО

08.00 Женщины. Групповой турнир. Канада — Австралия

09.30 Женщины. Групповой турнир. ЮАР — Испания

12.20 Женщины. Групповой турнир. Япония — США

13.50 Женщины. Групповой турнир. Китай — РОССИЯ

ФУТБОЛ

10.30 Женщины. Групповой турнир. Чили — Канада

11.00 Женщины. Групповой турнир. Китай — Замбия

11.30 Женщины. Групповой турнир. Швеция — Австралия

13.30 Женщины. Групповой турнир. Япония — Великобритания

14.00 Женщины. Групповой турнир. Голландия — Бразилия

14.30 Женщины. Групповой турнир. Новая Зеландия — США

КОННЫЙ СПОРТ

11.00 Выездка. Квалификация

ПЛАВАНИЕ

13.00 Мужчины. 400 м, комплекс. Предварительные заплывы

13.30 Женщины. 100 м, баттерфляй. Предварительные заплывы

13.50 Мужчины. 400 м, вольный стиль. Предварительные заплывы

14.20 Женщины. 400 м, комплекс. Предварительные заплывы

15.05 Мужчины. 100 м, брасс. Предварительные заплывы

15.25 Женщины. 4х100 м, эстафета, вольный стиль. Предварительные заплывы