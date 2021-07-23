Биатлонист Йоханнес Бо пожелал удачи спортсменам на Олимпиаде в Токио

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо в своем Instagram пожелал удачи всем спортсменам на Олимпиаде в Токио.

Биатлонист выложил в соцсети фотографию с олимпийским золотом Пхенчхана-2018.

«Прошло три года с тех пор, как я в последний раз тебя увидел. По моему лицу можно заметить, что это принесло мне много хороших воспоминаний. Удачи всем спортсменам в Токио-2020. Верю в сборную Норвегии», — написал Бо.

Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.