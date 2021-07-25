Олимпиада-2020: медальный зачет по итогам 25 июля

Сборная России по итогам второго дня соревнований на Олимпиаде в Токио занимает пятое место в общекомандном медальном зачете. У команды семь медалей (1 золотая, 4 серебряные, 2 бронзовые).

Сегодня, 25 июля, первое золото сборной России принесла Виталина Бацарашкина, победившая в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Кроме того, сегодня было завоевано три серебра и одна бронза. Ксения Перова, Елена Осипова и Светлана Гомбоева стали вторыми в командном первенстве по стрельбе из лука. Также второе место заняли рапиристка Инна Дериглазова и тхэквондистка Татьяна Минина. Бронзовую награду принесла сборной России рапиристка Лариса Коробейникова.

Лидирует в общекомандном медальном зачете сборная Китая, у которой 11 медалей (6-1-4). Второе место занимает Япония — 6 медалей (5-1-0). На третьем месте США с 10 медалями (4-2-4). Четвертое место занимает Корея, в активе которой 5 медалей (2-0-3).