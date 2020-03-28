Олиммпийские игры в Токио могут провести с июня по сентябрь 2021 года

Организационный комитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио рассматривает различные даты проведения соревнований в 2021 году. Оргкомитет полагает, что турнир пройдет в период с июня по сентябрь следующего года, сообщает Yomiuri.

— Я считаю, что хорошо было бы подумать о периоде с июня по сентябрь. Я надеюсь, что уже на следующей неделе мы сможем принять какие-то решения по этому вопросу, — отметил председатель оргкомитета Есиро Мори.

24 марта Международный олимпийский комитет перенес Олимпийские игры в Токио на 2021 год, изначально соревнования были запланированы в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Игры должны пройти не позднее лета 2021 года. По информации Киодо, сроки проведения Игр должны быть определены в течение трех недель.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 597 304 человек. Умерших — 27 365, выздоровевших — 131 708. В России на данный момент 1036 случаев заражения, четыре человека умерли.

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