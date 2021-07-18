ОКР показал номера российских спортсменов на Олимпиаде в Токио

Олимпийский комитет России показал номера, в которых будет жить национальная команда во время Олимпиады в Токио.

С сегодняшнего дня, российские спортсмены начинают в полном составе заезжать в олимпийскую деревню. Жилой блок состоит из трех комнат, в каждой из которых стоят кровати.

Напомним, с 12 июля в Токио ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемической ситуации в городе, который продлится до 22 августа.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.