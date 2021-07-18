Два футболиста сборной ЮАР заразились коронавирусом перед Олимпиадой в Токио

Два футболиста олимпийской сборной ЮАР сдали положительный тест на коронавирус, информирует пресс-служба Южноафриканской футбольной ассоциации (SAFA).

Кроме того, заразился видеоаналитик сборной команды. Все ушли на карантин.

«Сейчас мы все находимся на карантине, — сказал менеджер сборной ЮАР Мксолиси Сибам. — Пока мы не получили разрешение на тренировку в воскресенье, так как ожидаем результатов тестов, которые сдали утром».

Сборная ЮАР сыграет в группе A вместе с Японией, Мексикой и Францией. Мужской футбольный турнир пройдет с 22 июля по 7 августа.

Напомним, с 12 июля в Токио ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемической ситуации в городе, который продлится до 22 августа.

Сегодня, 18 июля, стало известно о первых случая заражения среди спортсменов в Олимпийской деревне.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.