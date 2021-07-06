ОКР опубликовал окончательный состав сборной России на Олимпиаду в Токио

Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) опубликовал окончательный состав сборной России на Олимпийские игры в Токио. В сборную вошли 335 спортсменов (150 мужчин и 185 женщин).

Больше всего спортсменов в команду делегировали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Республика Татарстан.

Средний возраст российских олимпийцев — 27 лет. Самой молодой участнице Олимпиады гимнастке Виктории Листуновой 16 лет, самой опытной, Инессе Меркуловой (конный спорт), — 56.

Самой титулованной спортсменкой является пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

Из-за санкций после допингового расследования сборная России будет выступать без флага и гимна РФ. В легкой атлетике в нейтральном статусе допуск получили только 10 спортсменов.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.