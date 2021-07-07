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Допинг

Экс-глава РУСАДА Ганус высказался о возможном снятии российских гребцов с Олимпиады из-за допинга

12:38
Юрий Ганус. Фото Наталья Пахаленко, ОКР
Юрий Ганус. Фото Наталья Пахаленко, ОКР
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Экс-гендиректор РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал «СЭ» информацию, что в пробах двоих гребцов из сборной России обнаружили мельдоний перед Олимпиадой в Токио (Япония). Ранее об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«То, что происходит сейчас, показало, что я был прав. Но нам удалось восстановить доверие к РУСАДА. Обидно или необидно — другой вопрос. Для меня обидно, что дети отдают свою жизнь ради спорта, но продолжают соревноваться с киборгами. Я не знаю кейс с гребцами, но мы должны быть честны в этой ситуации. Получается одни техникой набирают форму, а другие... Я противник этих тематик. И я не буду комментировать все детали. Но нам нужны победы, которые у нас никто не будет отнимать», — сказал Ганус «СЭ».

По информации Baza, речь идет о спортсменах Никите Моргачеве и Павле Сорине. Спортсмены считают, что мельдоний мог оказаться в их организмах из-за пищевых добавок, которые они принимали по согласованию с тренерским штабом. Утверждается, что Моргачев и Сорин уже исключены из заявки на Олимпиаду.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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