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На Олимпиаде в Токио выступят 215 польских спортсменов

15:34

Польская спортивная делегация, которая отправляется на летние Олимпийские игры в Токио, насчитывает 215 спортсменов. Об этом сообщил глава Польского олимпийского комитета Анджей Красницкий.

По его словам, на Олимпиаде Польша будет представлена в 28 видах спорта, в соревнованиях примут участие 103 спортсменки и 112 спортсменов. «С сопровождающими, тренерами, врачами, физиотерапевтами, психологами — 428 человек», — приводит слова Красницкого ТАСС.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, они состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. 21 июня на допуск местных зрителей был установлен лимит в 10 тыс. человек, заполняемость спортивных объектов во время соревнований не должна превышать 50%.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11835641

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