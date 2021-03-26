Факел олимпийского огня снова погас во второй день эстафеты в Японии

Во второй день эстафеты олимпийского огня в Японии погас факел, сообщает телеканал NHK.

25 марта огонь факела также погас. На этот раз огонь не удалось передать с факела на факел, при этом участник эстафеты не заметил этого и пробежал практически всю дистанцию. Эстафету остановили для зажжения факела.

На данный момент эстафета проходит на территории префектуры Фукусима.

Эстафета олимпийского огня в Японии. Фото AFP

Эстафета будет длиться 121 день и пройдет через 859 муниципалитетов во всех 47 префектурах Японии. В забеге, который проходит в условиях жестких мер по борьбе с коронавирусом, примут участие около 10 тысяч человек.

Олимпиада в Токио из-за пандемии перенесена с прошлого года на этот и пройдет с 23 июля по 8 августа.