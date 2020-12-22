New York Times: в России пытаются препятствовать публикации решения CAS по делу ВАДА и РУСАДА

По данным американского издания The New York Times, в России пытаются воспрепятствовать публикации полного текста решения спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по делу о споре между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агенстсвом (РУСАДА).

В материале говорится о том, что многие сочли наказание для России слишком мягким. Так, американская биатлонистка Клэр Иган завила, что это решение оскорбило и разочаровало ее, а также она отметила, что не понимает, как могут приниматься такие решения.

Согласно вердикту CAS, российские спортсмены до 16 декабря 2020 года могут принимать участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира по олимпийским видам спорта только в нейтральном статусе. На их форме должна присутствовать надпись «нейтральный атлет», им запрещено иметь флаг, герб или другие национальные символы. На церемониях награждения российский гимн исполняться не будет. Также Россия лишается права в течение ближайших двух лет проводить или претендовать на проведение чемпионатов мира и Олимпийских игр.

Изначально ВАДА требовало для России санкций на четыре года. По решению CAS, этот срок сокращен до двух лет. В материале указано, что Россия пытается заблокировать публикацию полного 186-страничного вердикта суда, хотя правила ВАДА четко указывают, что все решения CAS должны быть опубликованы в полном объеме.