Президент МОК Томас Бах понимает, что Олимпийские игры придется отменить, если их не удастся провести в 2021 году. Изначально Олимпиада-2020 должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года, но была перенесена из-за пандемии коронавирусной инфекции.

— Откровенно говоря, у меня есть понимание ситуации, потому что нельзя вечно нанимать 3000 — 5000 человек в Оргкомитет, — цитирует BBC Баха. — Невозможно каждый год менять весь спортивный график во всех основных федерациях по всему миру. У спортсменов не может быть неопределенности.

Мы должны быть готовы к разным сценариям. Ясно, что Игры в Токио состоятся в июле следующего года. В то же время, рассматривая сценарии, которые могут потребоваться для организации, в отношении мер здравоохранения, возможно, потребуется карантин для спортсменов, для других участников. Это сложная задача, потому что есть много разных вариантов. Когда у нас будет четкое представление о том, как будет выглядеть мир 23 июля 2021 года, тогда примем соответствующие решения.

Соревнования за закрытыми дверями — это не то, чего мы хотим, поскольку олимпийский дух заключается в том, чтобы объединять болельщиков, и именно это делает Игры такими уникальными.

Почему мы заранее перенесли Игры в Токио? Это решение было принято вместе с организаторами. МОК мог бы просто отменить Игры в одиночку, и это было бы простым решением с одной стороны. Мы могли бы сказать: «Хорошо, вот и все». Получили бы наши деньги за счет страховки и начали готовиться к Олимпиаде-2024 в Париже. Но этот вариант не был реальным, потому что лишил бы спортсменов уникального олимпийского опыта.