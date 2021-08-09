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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

На Олимпиаде в Токио зарегистрировали 458 случаев заражения коронавирусом

11:59
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На Олимпиаде в Токио зарегистрировано 28 новых случаев заражения коронавирусом после церемонии закрытия турнира.

В общей сложности на Олимпиаде коронавирусом заразилось 458 человек, включая сотрудников организации, журналистов, тренеров, персонал сборных и спортсменов.

Среди россиян положительный тест на Covid-19 сдала каратистка Анна Чернышева.




            



            

            

            

              
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                    Виктория Кравченко
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