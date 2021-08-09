На Олимпиаде в Токио зарегистрировали 458 случаев заражения коронавирусом
11:59
На Олимпиаде в Токио зарегистрировано 28 новых случаев заражения коронавирусом после церемонии закрытия турнира.
В общей сложности на Олимпиаде коронавирусом заразилось 458 человек, включая сотрудников организации, журналистов, тренеров, персонал сборных и спортсменов.
Среди россиян положительный тест на Covid-19 сдала каратистка Анна Чернышева.
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