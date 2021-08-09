На Олимпиаде в Токио зарегистрировали 458 случаев заражения коронавирусом

На Олимпиаде в Токио зарегистрировано 28 новых случаев заражения коронавирусом после церемонии закрытия турнира.

В общей сложности на Олимпиаде коронавирусом заразилось 458 человек, включая сотрудников организации, журналистов, тренеров, персонал сборных и спортсменов.

Среди россиян положительный тест на Covid-19 сдала каратистка Анна Чернышева.