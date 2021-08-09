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Журналист Соловьев предложил украинке Магучих переехать в Россию после травли на родине

09:46
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Журналист Владимир Соловьев прокомментировал ситуацию вокруг украинской легкоатлетки Ярославы Магучих. Девушку затравили в соцсетях из-за того, что на Олимпийских играх в Токио она после завоевания бронзы в прыжках в высоту сфотографировалась с золотой медалисткой из России Марией Ласицкене.

«На Украине сейчас может быть все что угодно. На уровне личной травли уже началось. Но она всегда может переехать и выступать в России.

Та истерия, которую подхватило Министерство обороны Украины вслед за публикацией известного нациста [украинского политического и общественного деятеля Сергея] Стерненко — это позор», — цитирует Соловьева URA.RU.

В Минобороны Украины намерены провести беседу с легкоатлеткой Ярославой Магучих, которая после завершения соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио сфотографировалась с российской легкоатлеткой, золотой медалисткой Марией Ласицкене.

 

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Виктория Кравченко все материалы автора

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