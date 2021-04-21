Комиссия спортсменов МОК рекомендовала сохранить запрет на политические демонстрации во время церемоний награждения на Олимпиаде

Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовала сохранить запрет на демонстрацию политического протеста во время церемоний награждения на Олимпийских играх, но призвала к реструктуризации правила 50 Олимпийской хартии и внесения большей ясности в отношении санкций за нарушение правила, сообщает Inside The Games.

По информации источника, МОК может ослабить правила после глобальных протестов против расизма, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского в мае 2020 года.

В отчете комиссии содержится шесть рекомендаций по поводу правила 50, которое запрещает демонстрации или пропаганду политического, религиозного или расового характера. Комиссия рекомендует исполнительному комитету МОК расширить возможности для самовыражения спортсменов на церемониях открытия и закрытия Игр, в олимпийской деревне и социальных сетях во время Олимпиады, а также дать возможность спортсменам для самовыражения вне Игр. Спортсменам могут разрешить форму со словами «мир», «уважение», «солидарность» и «равенство».

Комиссия спортсменов МОК согласилась оградить подиум, игровые площадки и официальные церемонии от любых протестов или демонстраций, но потребовали внести ясность по поводу санкций за нарушение правила 50, а также предложили реструктуризировать это правило, расширив возможности, предусматриваемые правилом 50.2, которое затрагивает вопрос о разрешенной для спортсменов символики.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.