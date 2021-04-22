Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов отреагировал на запрет Международного олимпийского комитета показывать кулак или преклонять колено в поддержку меньшинств на Олимпийских играх в Токио.

«Олимпийский комитет — молодцы, потому что поддержали позицию России, — сказал Милонов «СЭ». — И нормальных спортсменов, которые не ползают на коленках. Естественно, что запрет — это правильное хорошее решение. Американцы начали интенсивно политизировать спорт. Это никуда не годится, вопиющая наглость. Всецело поддерживаю решение МОК. Надеюсь, что и на других соревнованиях подобные запреты будут приняты. Мы увидим, что американцев от этого немного покорежит. Уверен, что они будут пытаться протолкнуть свою линию, потому что для них этот вопрос очень важный. У них кроме поддержки людей по цвету кожи, кроме расистской кампании BLM (Жизни черных важны, — прим. «СЭ»), у них же есть и другие кампании. У них гомосеки и трансгендеры же еще бегают».

Милонов также считает, что проблемы с другими меньшинствами для США в спорте будут стоять остро.

«Тема с этими меньшинствами будет стоять еще более остро, потому что эти люди выбрали себе новый психологический пол. Мы столкнемся с тем, что эти извращенцы, с точки зрения США, будут сами выбирать себе пол. А с точки зрения здравого смысла, эти люди будут с тем полом, с которым они родились. Если мы не хотим видеть бородатых негров, которые считают, что они белые девочки, мы вынуждены будем вступить в конфликт с американцами. Уверен, что они останутся на обочине мирового спорта», — добавил Милонов.

Жесты солидарности с движением Black Lives Matter попадают под положение Олимпийской хартии о запрете политической, религиозной и расовой пропаганды на Олимпиадах. Преклонение колена — это знак солидарности, который направлен на борьбу с расизмом и неравенством.

(Артем Бухаев)