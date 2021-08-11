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Максим Ковтун: «Жаль, что сейчас Олимпиада становится похожа на Евровидение»

23:29
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Двукратный серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Максим Ковтун поддержал российских спортсменов после Олимпиады-2020 в Токио (Япония).

26-летний фигурист также сравнил Олимпийские игры с Евровидением, намекнув на политический подтекст.

«Олимпиада прошла! Хочется присоединиться к словам поддержки в адрес нашей сборной! Ребята, вы крутые!

Вам кричали в спину «Вас здесь быть не должно». Ставили баллы какие выгодно им, потому что вы граждане России, пытались упрекнуть в том числе и в допинге, но вы отстояли! Справились! И победили! Каждый из вас победил!

Жаль, что сейчас Олимпиада становится похожа на Евровидение, где важнее не то, какой ты спортсмен, а то, из какой ты страны, или какая политическая ситуация! Спортсмены отдают всё свое время, свою жизнь ради этих выступлений.

Но ни одного нашего спортсмена нападки не сбили с дистанции! Лучшее выступление нашей сборной! Поздравляю всех!" - написал Ковтун в своем Instagram.

Олимпиада в Токио прошла с 23 июля по 8 августа в Японии.

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