МОК в будущем может отменить показ Олимпийских игр на телевидении

Глава пресс-службы МОК Марк Адамс рассказал об освещении Олимпиады на телевидении. По его словам, в дальнейшем, чтобы полностью обеспечить максимальный охват вещания, возможно, придется перейти на стриминговые платформы.

«Уйдут ли Олимпийские игры с телевидения Это серьезный и интересный вопрос, — приводит слова Адамса пресс-служба МОК. — Нам нужно соблюдать принцип олимпийской хартии и обеспечить максимальный охват вещания, чтобы люди могли увидеть все соревнования. Сейчас идет переходный период. Однако все движется в сторону стриминговых платформ, и это, в том числе, связано с пандемией».