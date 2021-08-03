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МОК в будущем может отменить показ Олимпийских игр на телевидении

09:01

Глава пресс-службы МОК Марк Адамс рассказал об освещении Олимпиады на телевидении. По его словам, в дальнейшем, чтобы полностью обеспечить максимальный охват вещания, возможно, придется перейти на стриминговые платформы.

«Уйдут ли Олимпийские игры с телевидения Это серьезный и интересный вопрос, — приводит слова Адамса пресс-служба МОК. — Нам нужно соблюдать принцип олимпийской хартии и обеспечить максимальный охват вещания, чтобы люди могли увидеть все соревнования. Сейчас идет переходный период. Однако все движется в сторону стриминговых платформ, и это, в том числе, связано с пандемией».

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