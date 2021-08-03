МОК в будущем может отменить показ Олимпийских игр на телевидении
Глава пресс-службы МОК Марк Адамс рассказал об освещении Олимпиады на телевидении. По его словам, в дальнейшем, чтобы полностью обеспечить максимальный охват вещания, возможно, придется перейти на стриминговые платформы.
«Уйдут ли Олимпийские игры с телевидения Это серьезный и интересный вопрос, — приводит слова Адамса пресс-служба МОК. — Нам нужно соблюдать принцип олимпийской хартии и обеспечить максимальный охват вещания, чтобы люди могли увидеть все соревнования. Сейчас идет переходный период. Однако все движется в сторону стриминговых платформ, и это, в том числе, связано с пандемией».
WATCH: Timo Lumme, Managing Director IOC Television and Marketing Services, provided the #Tokyo2020 broadcast & digital figures and answered questions during today's IOC / @Tokyo2020 daily media briefing.https://t.co/IAGPXtkTNi— IOC MEDIA (@iocmedia) August 3, 2021
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